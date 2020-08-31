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açıkladı: Zorunlu hale gelecek!

Çevre ve , "Geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılaması zorunlu hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıkladı: Zorunlu hale gelecek!

AA

31.08.2020, 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,12:58

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, atık ithalatına sınırlama getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Doğada oluşabilecek kirliliği önlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak değerlendirilmesine ve yerli imkanlarla ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız."

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