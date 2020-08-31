  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit 'nin ailesine taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan , şehit Jandarma 'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine taziye mesajı

31.08.2020, 15:59

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA