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Bakan Varank: ile sağlıklı ve temiz ortam kılavuzu hazırlanacak

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Bakan Varank: YÖK ile sağlıklı ve temiz ortam kılavuzu hazırlanacak

02.09.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,17:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI ORTAMLAR OLUŞTURMAYA ODAKLANACAK"

Bakan Varank, "Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak." diye konuştu.

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