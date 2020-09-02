Bilim kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
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AKTİF HASTA SAYISINDA ARTIŞ
Bakan Koca Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" dedi.
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