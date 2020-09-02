Haberler Gündem ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

02.09.2020, 13:33