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Haberler Gündem ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

'den ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve 'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2020- için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

ÖSYM'den KPSS ile ilgili flaş açıklama! Bugün sona erecek

02.09.2020, 13:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
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