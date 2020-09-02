‘Yargı teröristlerin hizmetine giremez’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Adli Yılın yargı mensupları ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:



BU ULVİ BİR VAZİFEDİR

Hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza başarılar diliyorum. Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü özellikle Hz. Ömer'e atfedilen bu söz, devletin ordu, para, petrol, doğalgazla değil, adaletle yaşadığını belirtiyor. Adaleti tam manasıyla tesis ettiğinizde diğer her şey kendiliğinden gelişecek, yaşayacak ülkeyi ve toplumu kuşatacaktır. Adaletin üzerinde en çok durulan kavram olmasının nedeni budur. Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine baktığımızda en önde gelen vasıflarının adaletli olmaları olduğunu görüyoruz. Sizler böylesine ulvi bir vazife icra ediyorsunuz. Böylesine hayati bir vazife çok büyük bir vebal üstlenmek anlamına geliyor.



GEREKENİ YAPACAĞIZ

Adaletin tüm kurumlarıyla işlemesini temin için yaptığımız reformları, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ancak bu noktada yargı sistemimizin en önemli unsurlarından olan avukatlarımız ve barolarla ilgili rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu karardan vazgeçirmek için devlet üzerine düşeni yapmıştır. Buna rağmen grevini sürdüren avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu'na asılan pankart şehidimizin kemiklerini sızlatmıştır. Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlamaları kabul edilemez. Avukatlık, zulmü savunmak değildir. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle içli-dışlı olanlar nasıl meslekten men ediliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır. Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir.



TERÖRÜN ARKA BAHÇESİ

Şayet yaparsa bunun bir müeyyidesi olmalıdır. Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Tek ideolojisi adalet olmalıdır. Kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.



'DÜNYANIN HER YERİNDEN ADALET TALEBİ YÜKSELİYOR'

ADALETİN insanlığın varlığı ve geleceği için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında inleyen mazlumların, mağdurların feryatlarının yükseliyor olması ayrı bir tenakuzdur. Zalimlikleri örtmeye siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Adalet talebi dünyanın en ücra köşelerine kadar filiz salmaktadır. Türkiye bu ortak özlemin sözcüsü olarak her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Dünya 5'ten büyüktür itirazı bunun en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir. Suriye'den Libya'ya kadar fiilen sahada olduğumuz her yerde aynı inançla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.



"AKDENİZ'DE HAK ARIYORUZ"

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de de hak ve adalet arayışında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin büyüklüğüne bakmadan kıyılarına hapsetme girişimi haksızlığın işaretidir. Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine çökme çabası modern sömürgecilik örneğidir. Başkalarının arkasına gizlenen bir devleti önümüze atarak gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da adaletsizliktir. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye'nin önüne yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar bu adalet uyanışını durduramayacaklar. Türkiye'nin her başarısının kalbini ve gözünü bize yöneltmiş her kardeşimiz için ümit ışığı yaktığını biliyoruz. Bölgemizde güven ve huzur arayan herkese kapımızı açıyoruz. Husumet cepheleri bu mücadeleyi durduramayacak" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde önemli açıklamalar