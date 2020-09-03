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Başkan AİHM Başkanı'nı kabul etti

Başkan , Başkanı 'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Spano, 14.00'te 'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AİHM Başkanı'nı kabul etti

03.09.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,14:30

Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano saat 14.00'te Külliye'ye geldi.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARE PAYLAŞILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM Başkanı Spano'yu kabul ettiği önemli görüşmeden ilk kare, Erdoğan Dijital Medya hesabı tarafından paylaşıldı. Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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