Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel'le görüştü

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

YUNANİSTAN'IN BENCİL VE HAKSIZ TUTUMU

Erdoğan, görüşmede Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.