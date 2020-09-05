ATİNA NATO’yu yarı yolda bıraktı

TÜRKİYE ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili NATO nezdinde önceki gün görüşmelere başlayacağının açıklanmasının ardından Atina'dan geri vites geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün AFP'ye konuşarak görüşme masasına oturmayacaklarını söyledi. Başbakan Kiryakos Miçotakis de görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

YUNANİSTAN YALAN SÖYLÜYOR

YAŞANAN gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir. NATO Genel Sekreteri, yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisidir" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek hedefinin hakkını savunmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz Akdeniz etrafındaki ülkelerle işbirliği yapabileceğimizi söylüyoruz. Bu işbirliği olmadığı için kendi faaliyetlerimizi başlattık. Türkiye ve Yunanistan iki NATO üyesi ülke. Ama müttefiklik esasen sözde. Brüksel'de NATO Genel Sekreteri bir girişimde bulundu. Bir çatışma yaşanmaması için teknik düzeyde iki ülkenin içinde olduğu görüşmelerin başlaması konusunda görüşümüzü sordu. 'Biz görüşmeden yanayız' dedik. Yunanistan da 'olur' dedi. Ama sonra ağız değiştirdi. Şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. Diplomasiden yana olmadığını gösterdi" diye konuştu.

FRANSA'NIN DERDİ BAŞKA

FRANSA'NIN Doğu Akdeniz tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı kışkırtan Fransa'nın da başka derdi var. Yoksa Doğu Akdeniz'le ne ilgisi var. Fransa önce Barış Planı Harekatı'yla Suriye'de terör devleti kurma planı suya düşünce sinirlendi. Daha sonra Libya'da Hafter'i destekleyerek büyük hata yaptı. Çıkarları olabilir, anlıyoruz fakat sahada denge değişti, Hafter yenildi ve Macron ne yapacağını şaşırdı. Sonra Doğu Akdeniz'de bizim gemilerimizin kendi gemilerini taciz ettiğini söyledi. Bunu belgeleyemedi, rezil oldu" ifadelerini kullandı.



NATO: ANLAŞMA SAĞLANAMADI

DOĞU Akdeniz'deki çözüm arayışlarına ilişkin yapılan temaslarla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" dedi. NATO'nun amacının bölgedeki gerginliği azaltmak olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Şu an mekanizmaları derinden inceliyoruz. Bizim de birçok gemimiz şu anda Akdeniz'de. Gerilimin nasıl azaltabileceğini tartışıyoruz" ifadelerini kullandı