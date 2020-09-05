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Haberler Gündem Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

DHA

05.09.2020, 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,10:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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