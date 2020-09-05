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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Göztepe Şehir Hastanesi' paylaşımı

'tan '' paylaşımı

, bugün açılışı yapılan 'ne ilişkin, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Göztepe Şehir Hastanesi' paylaşımı

05.09.2020, 19:24

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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