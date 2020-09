“Türkiye’yi rotasından çıkaramayacaklar”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde otoyolu açılış töreninde konuştu. Yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ULAŞIMDA BİR ÇAĞ ATLADIK

Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça karlı bir yatırım olmuştur. Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Kalkınma ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık. Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluğu göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buldu.

Türkiye'nin ilk akıllı yolu olma özelliğini taşıyan otoyolda ilk sürüşü de Başkan Erdoğan yaptı.

1 MİLYAR 628 MİLYON KAZANÇ

Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Korona virüs döneminde açtığımız projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdıklarımızı göstermeye yeterli. Cudi Dağı tünellerini tamamladık. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz durdurak bilmedik Ilısu Barajı'nı hayata geçirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulundum. Hedefimiz 2022 yılı 15 Mart'ta bu köprüyü hizmete almak.



SÜRÜCÜLERİ ANINDA UYARACAK

ANKARA-NİĞDE Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyoldaki kameralara entegre edilmesiyle, tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlarda operatör ve sürücüleri uyaracak. Ankara-Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, ekonomiye her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da her yıl 127 milyon litre tasarruf edilecek. Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak toplanan bilgileri yapay zeka ile derleyecek. Sistem kapsamında, otoyola 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.



'2023 YENİ BİR ZAFERİN DAHA MİLADI OLACAK'

"SON 7 yılda maruz kaldığımız iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkmamız, bölgesel ve küresel bir güç haline gelmemiz demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir" diyen Erdoğan, Savunmada kendi güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, enerjide ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginlikte. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm alanlarda gelişmiş ülkelerin takip ettiği bir altyapıya sahibiz. Sağlıkta en iyi hizmeti ücretsiz verdik. Ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. İlk seçimler 2023'te. Önümüzde 3 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. 2023'ü yeni bir zaferin miladı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİVAS KONGRESİ MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Türkiye'nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, milletimizin en zor zamanlarında dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Sivas Kongresi'nin 101. yıldönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi'nde tecessüm eden milli duruşu sürdürmeye kararlıyız. Vatana, bayrağa, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır" dedi.