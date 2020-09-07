Rumları fırtına korkusu sardı

Yunanistan'ın haksız tutumu ve masadan kaçarak gerilimi artırmasının ardından Türkiye, 6-10 Eylül tarihleri arasında KKTC ile birlikte bölgede Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nı başlattı.

RUM MEDYASI DUYURDU

10 Eylül'e kadar süreceği duyurulan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu. Tatbikat hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası ise, "Türkiye Yunanistan'a tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu. Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı. Haberlerde tatbikatın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.



TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA NET MESAJ

ORUÇ Reis araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de refakat görevini kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisine refakat ederken görüntülerini yayınlayarak, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" mesajı paylaştı. ORUÇ Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunun da helikopterden çekilen görüntülerle anlatıldığı video, TCG Gediz fırkateyninden yapılan anonsla başlıyor. TCG Gediz'in ikinci komutanı, telsiz anonsunda "Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Mavi Vatan'da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle" ifadelerini kullanıyor.



RUM LİDERDEN ACİL DURUM TOPLANTISI

RUM Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.