DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.
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