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'ın sözde sorumlusu yakalandı

Son dakika... Terör örgütü 'ın sözde emiri , Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

AA

08.09.2020, 10:39

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.

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