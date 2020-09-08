DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı ve 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapıar ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Turan, dün bir paçacıda gözaltına alındı.