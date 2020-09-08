MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacağını kaydeden Bahçeli, "Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır. Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bazı kesimlerin erken seçim zorlaması içine girdiğini de kaydeden Bahçeli, "Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli’den erken seçim yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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