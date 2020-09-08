Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." dedi.

08.09.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,19:26