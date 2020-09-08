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Haberler Gündem Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin 'ndaki toplantısı 'de yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'nda ""nin görüşüleceği toplantının Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak

08.09.2020, 17:31

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

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