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Başkan Erdoğan'dan şehit Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

Başkan , harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

09.09.2020, 21:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.


İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi

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