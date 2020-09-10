Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımı saniyler içinde binlerce beğeni aldı.