Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımı saniyler içinde binlerce beğeni aldı.
September 10, 2020
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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