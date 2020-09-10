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Haberler Gündem Trump 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Trump ’ne aday gösterildi

Trump 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi
Giriş Tarihi: 10.9.2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi. Ülkede çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring- Gjedde tarafından sunuldu. ABD Başkanı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.

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