Trump 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi. Ülkede çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring- Gjedde tarafından sunuldu. ABD Başkanı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.