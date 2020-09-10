ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi. Ülkede çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring- Gjedde tarafından sunuldu. ABD Başkanı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.