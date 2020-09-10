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Tuğgeneral Erdoğan ’de kalp krizi sonucu şehit oldu

Tuğgeneral Erdoğan İdlib’de kalp krizi sonucu şehit oldu
Giriş Tarihi: 10.9.2020

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Şehit Erdoğan'ın evi Türk bayraklarıyla donatılırken, cenaze töreninin Çanakkale'de yapılacağı öğrenildi.

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