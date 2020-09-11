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Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci girdiği sınavlardan geçip geçmediğini merak ediyordu. Açıklamayı sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin sonuçları yayınlandı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

11.09.2020, 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,11:47

AÖF yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler, derslerden geçip geçmediklerini merak ediyordu. Kurum sınavların sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada 3 günlük süre tanımış ve en erken bu tarihte sonucun açıklanabileceğini ifade etmişti. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar yayılandı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından gelen duyuruya göre sonuçlar açıklandı!

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AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de tamamlanacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

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