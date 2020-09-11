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Myanmarlı askerlerden soykırım itirafı

Myanmarlı askerlerden soykırım itirafı
Giriş Tarihi: 11.9.2020

MYANMAR'DA Arakanlı Müslümanlara yıllarca yapılan zulüm ile ilgili önemli bir itiraf geldi. Orduda görev yaparken çok sayıda Müslümanı öldürdüklerini itiraf eden iki kişi, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürüldü. Öte yandan, ülkede ordunun kurduğu Myanma Economic Holdings PLC (MEHL) holdinginin de Arakanlı Müslümanlara zulmedilmesi dahil insan hakları ihlallerine giren faaliyetleri finanse ettiği ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü, bu holding ile ortaklık kuran şirketlere ve hükümetlere de ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

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