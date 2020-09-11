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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas

11.09.2020, 18:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,18:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

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