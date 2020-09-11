Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ÖNEMLİ GÖRÜŞME
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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