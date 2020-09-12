Terör örgütüne ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 21, son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi. Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 21, son 10 günde de toplam 118 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/oqjyZFRF1M#MSB #TSK pic.twitter.com/jaDfiyQ7YS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020