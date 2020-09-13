CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Atila Sertel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Canan Kaftancıoğlu'nun 9 Eylül 2020 tarihinde "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir sunumda yaptığı açıklamaları eleştirdi.



Atila Sertel; "Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir" dedi.





KILIÇ: ATATÜRK BİR SOYADI DEĞİL, EMPERYALİZME VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI VERİLMİŞ MÜCADELENİN ADI"

CHP İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç da; Canan Kaftancıoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "Atatürk soyadı; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır" ifadelerini kullandı.





CANAN KAFTANCIOĞLU, ATATÜRK'ÜN İSMİNİ KULLANMIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül 2020 tarihinde internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu oldu ve "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir sunum yaptı. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu; TBMM Eski Başkan Vekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" şeklinde sorusuna şu cevabı verdi:

"Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."



GÜRKAN: "CHP'YE ÜYE BİLE OLMAMASI GEREKİR"

SÖZCÜ Gazetesi'ne konuşan TBMM Eski Başkan Vekili Uluç Gürkan, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'ye üye bile olmaması gerektiğini söyledi. Gürkan; "(Canan Kaftancıoğlu) Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Bu tutumdan 'Kurtuluş Savaşı'nın lideri tamam; Cumhuriyet devrimlerine hayır' anlamı çıkar. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir. CHP Tüzüğü'nün birinci maddesi Atatürk'ü ebedi kurucu başkanı kabul eder" dedi.



SABAH/ KENAN KIRAN