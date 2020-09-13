‘Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na ve TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Sempozyumda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HİÇBİR DARBE MEŞRU DEĞİLDİR

Sempozyumun milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yakın tarihe baktığımızda ülkemizin demokrasi tecrübesinin vesayet, cuntalar lekesiyle dolu olduğunu görüyoruz. Darbeler ve cuntaları görüyoruz. Milletimizin tarihine savaş açanların amaçlarını asla unutmayacağız. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellikle vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Her darbe bir önceki darbenin yarım bıraktıklarını tamamlamak için gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz gecesi milletin gücünün üzerinde bir güç tanımadık tanımıyoruz. 12 Eylül sabahı köşe başlarında mevzilenmiş tanklar tanıdık bir felaketin habercisiydi. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı' demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül'e hazırlayan karanlık odak darbe sonrasının planlamasını da yapmıştı. Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Ekonomimizi IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirdiler. 2013'te borcu biz sıfırladık. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter.

TEMELİNDE 12 EYLÜL VAR

Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Son dönemde gündeme getirilen pekçok toplumsal sarsıntının temelinde 12 Eylül Darbesi vardır. Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.

MACRON TARİHİ BİLMİYOR

Bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor Suriye'de, Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve Wagner diye silahlı güçler var. Bütün bunların yanında Fransa sürekli gündemde. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Libya'ya petrol, Afrika ülkelerine elmas için gidiyor. Tarih bilgin de yok. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz.





MÜTERCİMLER'E CEVAP VERDİ

BAŞKAN Erdoğan, geçtiğimiz günlerde imam hatip mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler'e yanıt verdi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderen Erdoğan, "İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı millete, devlete ve ülkeye olan sadakatimizle verdik" ifadelerini kullandı.



KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA SERT TEPKİ

BAŞKAN Erdoğan, TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisi hakkındaki manipülatif not kararlarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen zaten gidicisin