Bakan Akar, Meis’in karşısından Yunan halkını dostane bir şekilde uyardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle birlikte ziyaret ettiği Antalya'nın Kaş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Akar ve komutanlar Kaş'ta önce Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı, daha sonra ise Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Kaş ziyaretinde Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili kritik açıklamalar yapan Akar, özetle şunları söyledi:

ASKER GÖNDERMEK YANLIŞ

Adalar anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumluyor. Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz. Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz. Biz bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirmeye devam ediyor. Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi Meis'e gelinmesi bizleri, Türk kamuoyunu rahatsız ediyor, biz bunları provokatif kışkırtıcı adımlar olarak görüyoruz. Meis'in silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var. Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı olduğunu herkesin görmesi lazım.

GERGİNLİĞİN YARARI YOK

Gerginliğin hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif yaklaşım var. Yunanistan son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikat gerçekleştirdi. Bizim yaptığımız ise, her yıl icra edilen tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar veriliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hamlelerinin ticari maksadı olduğu kesin. Yunanistan'dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacak. Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada, kendisi de bunu kapatmak için bazı roller almaya kalkıyor. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.

'KENDİ HATALARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Macron'un asabiyetle hatalarını örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Akar, "Ancak bu mümkün değil. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Macron'un politikalarının iflas ettiği ortadadır. 40 bin kilometrelik bir alan Meis Adası'ndan dolayı Yunanistan'a veriliyor bizim bunu kabul etmemize imkan yok. Herkesi aklı selime davet ediyoruz. O zaman problem çözülmez" dedi.

"ORUÇ REİS'İN DÖNÜŞÜ PLANLI BİR FAALİYET"

Türkiye'nin hiçbir zaman haklarını çiğnetmeyeceğini de kaydeden Akar, "Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis'in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir" diye konuştu.