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Haberler Gündem Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması

'den flaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. ’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır'' dedi.

Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması

14.09.2020, 10:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan ve Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN VE AB TANINAN ŞANSI HEBA ETMEMELİ

Kalın, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır. Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." açıklamasında bulundu.

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