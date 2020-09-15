  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı ile görüştü

Başkan , ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı ile görüştü

15.09.2020, 21:37 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,22:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME CONTE İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA