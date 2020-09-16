Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti. Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almıştı. Yerine iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

16.09.2020, 11:44