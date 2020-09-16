Çikolatadan ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 91 firmaya ait 113 parti ürün daha ifşa edildi. Bakan Bekir Pakdemirli, "Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum" dedi.

EN ÇOK ZEYTİNYAĞINDA

En fazla taklit tağşişe zeytinyağında rastlandı. Carrefour Filiz çayda gıda boyası tespit edildi. Kırmızı toz biberde boya, balda glukoz, çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. İstanbul'da 3, Adana'da bir firmada at eti ve tek tırnaklı eti tespit edildi. Aydın, Çanakkale, Bursa, İzmir, Bilecik ve Manisa'da yer alan çok sayıda üreticinin natürel sızma zeytinyağında tohum yağı bulunduğu ve daha düşük zeytinyağları ile karıştırıldığı tespit edildi.Bakanlığın yayınladığı hile-li gıdaların listesinde İzmir'den sekiz firma yer aldı. Ürünler-de tağşiş, taklit ve ilaç etkenleri görünürken bir firmanın ürettiği çikolatada sildenafil (cinsel per-formans artırıcı) kulla-nıldığı belirtildi.

SÜT ÜRÜNLERİ DE VAR

İzmir'deki hile-li gıda listesi: Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri, Soliya Gıda İnş. Paz. San, Güney Tüketim Malla-rı, Merkan Gıda Hayvancılık İn. İth. İhr. San, CVZ Fonksi-yonel Gıda ve Sağlık Ürün-leri, Balta-lı Gıda Hay. San, Ege Başak Süt Ürünleri ve Güler-yüz Lokantası.



AYDIN'DAKİ FİRMALAR

AYDIN'DA ürünlerin-de taklit ve tağşiş yapıldı-ğı belirlenen firmalar ise şöyle sıralandı: Didim'de Kalaycıoğlu'nun Natü-rel Sızma Zeytinyağı Ekstra Virgin Olive Oil, Köşk'te Aktif Zeytinci-lik'in Mudanya Köy Koop. Natürel Sızma ve Batıdan Şifa ve Fatma Gökkaya'nın Erbil Tat, Germencik'te Feridun Yıldırım Tarım Ürünleri'nin Ince-bat, Efeler'de Özı-şıl Gıda'nın May mis, Efeler'de E.A.T Tarım Ürünleri Zey-bek ve Grand Yayla, Natü-rel Sızma ve Batıdan Şifa, Efeler'de Şifa Süt'ün tam yağlı süzme yoğurt.