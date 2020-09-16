Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısı, faz 3 aşaması kapsamında, Türkiye'deki gönüllülere yapıldı.
Dünyanın dört gözle beklediği korona virüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye'de ilk Kovid-19 test aşısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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