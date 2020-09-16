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Koronavirüs aşısında tarihi gün! 'de ilk Kovid-19 test aşısı yapıldı

'de geliştirilen Kovid-19 aşısı, faz 3 aşaması kapsamında, 'deki gönüllülere yapıldı. İki dozluk aşının ikincisi ise 14 gün sonra yapılacak.

Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye'de ilk Kovid-19 test aşısı yapıldı

16.09.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,14:18

Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısı, faz 3 aşaması kapsamında, Türkiye'deki gönüllülere yapıldı.

Dünyanın dört gözle beklediği korona virüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

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