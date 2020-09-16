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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'le görüştü

Başkan Erdoğan, Angela ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan, konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü

16.09.2020, 19:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,19:11

Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz konusunda hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakereyle çözülebileceğini ifade etti.

NET MESAJ

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti. Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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