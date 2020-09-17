Demokrasi şehitlerinin idamlarının 59. yılı

TÜRKİYE demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan, eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmelerinin üzerinden 59 yıl geçti. 27 Mayıs 1960 darbesi ile gözaltına alınarak Yassıada'ya gönderilen Menderes ve arkadaşları, Yüksek Adalet Divanı tarafından yapılan yargılamalar sonucu idama mahkum oldu. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961'de idam edildi. Menderes ise 17 Eylül 1961'de götürüldüğü İmralı Adası'nda idam edildi. Celal Bayar'ın cezası ise yaş haddinden ömür boyu hapse çevrildi. "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı yolda güçlü Türkiye hayalini gerçekleştirmeye çalışan Menderes ve arkadaşları tarihe "demokrasi şehidi" olarak geçti.