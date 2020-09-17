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Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasında kritik görüşme

Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre , Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dün akşam saatlerinde de Başkan , ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasında kritik görüşme

17.09.2020, 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,11:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dün akşam saatlerinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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