Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dün akşam saatlerinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
DOĞU AKDENİZ MESELESİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.Büyük konuşma 22 Eylül’de: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den bütün dünyaya seslenecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas arasında kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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