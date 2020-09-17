Erdoğan’dan yeni Japonya Başbakanı’na tebrik

Türkiye ile Japonya'nın stratejik ortaklar olduğunu belirterek, Suga'nın katkılarıyla bu ortaklığını daha ileri seviyelere taşınacağını söyleyen Erdoğan, Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Suga'yı tebrik ederek şöyle dedi:

HALKLARIMIZ GÖNÜL KOMŞUSU

Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, 16 Eylül 1890'da Kushimoto'da "Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi" ile atılmıştır. Zat-Alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Köklü dostluğumuzu, 2013'te kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, sizin liderliğinizde daha ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum. Japonya'nın uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izliyoruz. Birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda Zat-ı Aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından iktidardaki LDP'nin yeni lideri Yoshihide Suga, ülkenin yeni başbakanı oldu.