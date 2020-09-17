‘HES uygulaması her cebe indirilmeli’

DÜN Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasının önemine dikkat çekti. Uygulamanın yeni verilere göre sürekli güncellendiğini dile getiren Bakan Koca, "HES uygulamasının indirilmediği cep kalmamalıdır. Girip çıkacağınız mekanlar için güncel veri risk taraması yapıyor. Kullanılması ise basit bir telefon işlemi kadar kolaydır. Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını bu uygulama ile kontrol ediyoruz. Karantinadan çıkan kişileri böyle tespit ediyoruz. İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi HES uygulamasıyla engellenmiştir" dedi.

SON KRİTİK AYLAR

AŞI konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgilerin umut verici olduğunu değerlendiren Bakan Fahrettin Koca, "Bilim Dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak aşı çalışmasını sürdürürken en erken tedarik teşebbüsümüzü başlattık. Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz" diye konuştu.



'KENDİNİZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YERİNE KOYUN

İLK döneme kıyasla sağlık çalışanlarının yükünün 4-5 kat arttığına işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaştan destek istedi. Koca, "Kendinizi sağlık çalışanlarının yerine koyun. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek kendinizi virüsten korumanızdır. Elinizden geleni yapın. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Eşi benzeri fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Yayımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım" ifadelerini kullandı.