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Terör örgütüne ağır darbe! 11 getirildi

dakika haberi... , ve bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

17.09.2020, 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,10:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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