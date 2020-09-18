  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan , cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışta açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele sürecine değinen Başkan Erdoğan, "Tedbirleri artırmak durumundayız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

18.09.2020, 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,14:12

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Tedbirleri yeniden artırmak durumundayız. Bazı illerimizde olumlu dönüş başladı" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz gerilimine de değinen Erdoğan, "Yunanistan gövde gösterisi yaparsa biz çok daha büyüğünü yaparız" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ

Tedbirleri yeniden artırmak durumundayız. Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır.

Aşı çalışmalarında yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağız.



SERRAC'IN İSTİFA KARARI

Bu haber bizler için üzüntü verici oldu. Eninde sonunda darbeci Hafter bu işte kaybedecek.

YUNANİSTAN İLE AKDENİZ GERİLİMİ

Tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görev alanına dönecektir.

Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. İster üçüncü ülkede görüşme yaparız, ister video konferans yaparız ama görüşürüz. Ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanının adaya gelip adeta gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA