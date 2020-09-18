Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Tedbirleri yeniden artırmak durumundayız. Bazı illerimizde olumlu dönüş başladı" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz gerilimine de değinen Erdoğan, "Yunanistan gövde gösterisi yaparsa biz çok daha büyüğünü yaparız" diye konuştu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ

Tedbirleri yeniden artırmak durumundayız. Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır.

Aşı çalışmalarında yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağız.





SERRAC'IN İSTİFA KARARI

Bu haber bizler için üzüntü verici oldu. Eninde sonunda darbeci Hafter bu işte kaybedecek.

YUNANİSTAN İLE AKDENİZ GERİLİMİ

Tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görev alanına dönecektir.

Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. İster üçüncü ülkede görüşme yaparız, ister video konferans yaparız ama görüşürüz. Ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanının adaya gelip adeta gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.