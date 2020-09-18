CEZERİ Uçan Araba’nın yeni görüntüleri çıktı

BAYKAR tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testleri ilk olarak halatlı yapılan CEZERİ, 14 Eylül 2020'yi 15 Eylül 2020'ye bağlayan gece, güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine bu kez halatsız olarak 10 metre havaya yükseldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ'nin testleri 11 Eylül'de başlamıştı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan CEZERİ Uçan Araba, 1 buçuk yılda ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.