İsrail Büyükelçisi kirli planı açıkladı

Abd'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve Ortadoğu'daki karanlık işlerin adamı olarak bilinen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri süren Friedman, kirli planla ilgili "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok" ifadelerini kullandı.