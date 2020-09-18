İstanbul Valisi, kademeli mesai uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı

Valı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli İstanbullular, kıymetli basın mensupları, insanlığı tehdit eden koronairüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük fedekarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında tüm kurum, kuruluş, üniversitelerimiz, meslek odaları, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla güzel işbirliği içerisindeyiz.

İstanbul'da büyükşehir İETT verilerine göre pandemi öncesinde günlük yolcu sayımız 7,6 milyon. Bugün bu sayı 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07-09, ikincisi akşam 17-20 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde, yani pik saatlerde hemşehrilerimizi durak, istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımda sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri, esnek çalışma usülüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül saat 09.00'da ders başı yapacaklar.

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayın 08 ve 09.00'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.

Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.