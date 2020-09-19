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Haberler Gündem Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar çalışacak

gemisi 'de 'e kadar çalışacak

Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 'e kadar sürecek yeni ilan edildi.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 18 Ekim'e kadar çalışacak

19.09.2020, 08:24

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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