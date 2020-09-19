Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu yeni etabının açılışında önemli mesajlar

Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Törenine video konferans yöntemiyle katılan Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Aziz vatandaşlarım, Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları. Ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze İzmit kesiminin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

1915 ÇANAKKALE İLE BİRLİKTE OTOYOLLAR İLE DONATMIŞ OLACAĞIZ

Yol dikkat ederseniz 2 x 4 şeklindedir. Yani 4 gidip 4 geliştir. Yol medeniyettir. Bu şekilde yollara sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşaAllah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projemizi tamamladığımızda Marmara ve Batı Anadoluyu Otoyol kuşağıyla donatmış olacağız.

AKARYAKIT, EMİSYON VE DİĞER ALANLARDA 595 MİLYONLUK TASARRUF

Böylece bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır.





ASIRLIK UYANIŞIMIZI DURDURMA GAYRETİNDELER

Türkiye'yi geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması çok önemlidir. Bu anlamdaki ülkemizin her adımını engelleme niyetinde olanların işte bu yürüyüşü rayından çıkarma niyeti, asırlık uyanışımızı önleme gayreti vardır. Milletimiz her saldırıda istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Bu irade nesilden nesile devam edecektir inşaAllah. Son 10 yıldır hedef alındığımız kesintisiz saldırılar esasen ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs işte böyle bir dönemde dünyanın başına gelmiştir. Ve Türkiye hamdolsun bundan da en az etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.

REEL EKONOMİDE ÇOK DAHA İYİYE GİDECEĞİZ

İmalat sanayi üretiminde yıllık 5.1 artış memnun edici. Sağladığımız finansal destek paketleriyle konut ve otomobil satışlarında önemli hareketlilik yaşandı. İhracatımız 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktı. Turizmde yıllık 15 milyonun üzerinde turistle kapayacağımızın haberini veriyor. Reel sektörde yaşanan talep artışı ile istihdam cephesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Salgının en yoğun olduğu Haziran'dan beri yükselişte.

Tabi otoyolumuz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben bir de şunu söylemek isterim; peyzaj düzenlemelerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma olsun diğer çalışmalar olsun.





Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. etap açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu.



Konsorsiyum adına Cemal Kalyoncu "Sayın Cumhurbaşkanım, 400 kilometreden oluşan 5 milyarlık yatırım bedelli 16 bin arkadaşımızı istihdam eden projemizin bugün açılacak kısmı ile birlikte şehir içindeki trafiği çok rahatlatacak. Stardardı çok yüksek kesintisiz 4 gidiş 4 gelişli tünellerden oluşan bir projedir. Tekrar yolumuzun hayırlı olmasını, kazasız belasız yolculuklara ev sahipliği yapmasını diliyor sizi saygı ve hürmetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.