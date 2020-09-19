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şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

Haftanin şehitleri sonsuzluğa uğurlandı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

IRAK'IN kuzeyindeki Haftanin'de düzenlenen Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'lıların havanlı saldırısı sonucu şehit olan 2 asker dün sonsuzluğa uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan (27) için Ağrı'da cuma namazının ardından Ulu Cami'de tören düzenlendi. Aslan'ın cenazesi Ağrı Merkez Şehitliği'nde toprağa verildi. Uzman Çavuş Gökhan Kılınç ise Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Şehit için Meydan Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin eşi Hatice Kılınç, baba Cemal ve anne Fatma Kılınç'ın büyük üzüntü yaşadığı törende şehidin 4 yaşındaki oğlu Cemal ise dedesinin kucağından inmedi.

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