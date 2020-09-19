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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj!

Başkan , Twitter adresi üzerinden dünyaya mesaj verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj!

19.09.2020, 20:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,20:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

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