Başkan Erdoğan fotoğraf paylaştı: Mesaiye devam...

Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme sonrası mesaiye ara vermeden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"YAĞMURLU BİR İSTANBUL HAFTA SONUNDA"

Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde olduğu bir fotoğrafı, Instagram hesabı üzerinden paylaşan Erdoğan "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla takipçilerine sundu.