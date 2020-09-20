Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
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