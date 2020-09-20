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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 19 Eylül ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziler Günü mesajı
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: "Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum."

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